شهد مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، إعلان مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية إطلاق بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (Esports Nations Cup) أوّل بطولة من نوعها مخصصة لمنافسات منتخبات الرياضات الإلكترونية ضمن مجموعة واسعة من أشهر الألعاب العالمية.وتُعد هذه البطولة المبتكرة الأكبر في عالم منتخبات الرياضات الإلكترونية، وتقدّم منصة فريدة لنخبة اللاعبين العالميين لرفع راية أوطانهم عاليا وتمثيل طموحات وأحلام الملايين من مواطنيهم في أقوى المنافسات الدولية. وتهدف بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية إلى ترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونية بوصفها رياضة وطنية، وتعزيز شعور الفخر لدى اللاعبين عند تمثيلهم لأوطانهم، كما تقدّم للمشجعين في مختلف أنحاء العالم فرصة لدعم منتخباتهم الوطنية ولاعبيهم المفضّلين.ومن المقرّر أن تقام البطولة كل عامين مما سيوفّر جدولا منتظما للاعبين والمدربين والمنظمات والاتحادات، ووقتا كافيا وثقة أكبر للناشرين والأندية والشركاء للاستثمار طويل الأمد في برامج المنتخبات الوطنية. وستنطلق الدورة الأولى من البطولة في نوفمبر 2026 في الرياض، لتُتاح الفرصة من بعدها للدول والمدن العالمية لاستضافة هذا الحدث في المستقبل القريب، ما سيمنح البطولة بعدا عالميا حقيقيا ويجسّد رؤيتها وأهدافها الرامية إلى تعزيز الانتشار العالمي للرياضات الإلكترونية وزيادة تأثيرها الإيجابي والمستدام محليا.وتعليقا على إطلاق بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية رالف رايشرت: «في مختلف الرياضات العالمية تجسّد منافسات المنتخبات الوطنية الروح الحقيقية للتنافس الرياضي، حيث يمثّل اللاعبون أوطانهم بكل فخر ويتلاقى المشجعون مع بعضهم تحت راية بلدانهم ويقفون خلف منتخباتهم بكل حماس. هذا هو جوهر بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية التي ستقدّم منصّة عالمية لكل لاعب محترف ليحظى بشرف تمثيل وطنه، وبطولة كبرى لكل مشجّع شغوف ليساند منتخبه الوطني ولاعبيه المفضلين. سنعمل عن قرب مع شركائنا لتكون بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية لحظة مفصلية في قطاع الرياضات الإلكترونية العالمي تساهم بتعزيز مكانة اللاعبين كأبطال وطنيين ومثال أعلى وأيقونات ملهمة للأجيال القادمة، وتصنع تاريخا جديدا للقطاع».وستشمل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية تمثيلا من مختلف مناطق العالم (أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا، وآسيا، وجنوب شرق آسيا، وأوقيانوسيا)، بشكل يماثل انتشار الرياضات التقليدية، وستضم مختلف أنواع الألعاب الجماعية والفردية، كما ستعمل مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مع الجهات ذات الصلة في كل منطقة للمساعدة على تشكيل المنتخبات وتعزيز تمثيلها في البطولة.وسيجمع نظام التأهّل للبطولة مزيجا من الفرق الأفضل في تصنيفات الأداء لكل لعبة، والفرق المتأهلة من التصفيات الإقليمية، إضافة إلى الدعوات المباشرة التي تتضمّن مقاعد تضامنية تعزّز من نسبة المشاركة في كل لعبة وتكافؤ المنافسات وعدالتها وعلو مستواها. وصُممت البطولة بطريقة تحتفي بإنجاز المنتخب الوطني وتكافئ الأداء الفردي للاعبين أيضا وتقدّم لهم ولأنديتهم حوافز جذابة، حيث يحصل اللاعبون على جوائز تُغير حياتهم بتوزيع متساوٍ في كل الألعاب وبناء على ترتيبهم في كل لعبة.