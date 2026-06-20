تعرض نجم منتخب بلجيكا جيريمي دوكو لانتقادات لاذعة بعد إعلانه نيته مغادرة معسكر منتخب بلاده خلال بطولة كأس العالم 2026 لحضور ولادة طفله الأول هذا الأسبوع، بحسب ما نقلته صحيفة «ميرور» البريطانية.

وشارك دوكو أساسياً في مباراة بلجيكا ومصر التي انتهت بالتعادل 1-1 في افتتاحية كأس العالم، لكنه قد يغيب عن بعض مباريات «الشياطين الحمر» في دور المجموعات لحضور ولادة طفله هذا الشهر.

جدل واسع بسبب قرار دوكو

وعلى قناة ليكيب، قالت الصحفية فرانس بييرون: «لا يمكنك تفويت كأس العالم من أجل سبب كهذا، هناك المئات من لاعبي كرة القدم الذين يتمنون لو كانوا مكانك، لكنك ستترك كل ذلك لتذهب وتشهد ولادة طفلك، رغم أن الأب عديم الفائدة في هذه اللحظة، ودوره مجرد دور ثانوي».

وقال الملاكم السابق إبراهيم أسلوم، الذي كان حاضراً أيضاً في البرنامج: «الطفل هو كل حياتك، يمكنك الفوز بكأس العالم أو الخسارة، ولكن بمجرد أن ينتهي الأمر، ينتهي كل شيء»، لترد عليه بييرون: «لكن يا إبراهيم، سيبقى طفلك معك دائماً».