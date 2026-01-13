يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للإعلان عن تعيين نجمه السابق مايكل كاريك مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب البرتغالي روبن أموريم، الذي أُقيل أخيراً بسبب تراجع النتائج.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن، الأسبوع الماضي، إقالة أموريم على خلفية تدهور أداء الفريق في منافسات الدوري الإنجليزي، مع تعيين دارين فليتشر مدرباً مؤقتاً إلى حين حسم ملف المدرب الجديد.

كاريك يصل كارينغتون

وبحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»، فإن مايكل كاريك وصل بالفعل إلى كارينغتون (مقر تدريبات مانشستر يونايتد)، ويتبقى الإعلان الرسمي عن توليه المهمة.

اتفاق على عقد قصير الأجل

وأضاف رومانو أن مانشستر يونايتد اتفق مع كاريك على جميع بنود عقده قصير الأجل، إلى جانب الاتفاق على تشكيل الطاقم الفني والإداري المساعد له، على أن يعود دارين فليتشر لتولي تدريب فريق مانشستر يونايتد تحت 18 عاماً.

موقف الفريق في جدول الدوري

ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 32 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و8 تعادلات مقابل 5 هزائم.