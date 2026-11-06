كشف مسؤول إيراني كبير أن طهران أرسلت مقترحاً نووياً إلى الولايات المتحدة عبر قطر، إلا أن مناقشة هذا المقترح لن تتم إلا بعد أن تلبي واشنطن سبعة مطالب إيرانية، وفق قوله.

وأشار إلى أن واشنطن تعكف حالياً على مراجعة المقترح النووي الذي قدمته طهران، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز». وأفصح مسؤولون مطلعون أن إيران تدرس مقترحات قدمها الوسطاء بشأن برنامجها النووي. واعتبروا أن استعداد طهران للنظر في هذه المقترحات يشير إلى إحراز تقدم في الوساطة التي تقودها قطر، وإن لم يصدر حتى الآن قرار إيراني نهائي بشأنها، حسب ما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس (الخميس).



وذكرت بعض المعلومات أن المقترح الأمريكي طلب إذابة كميات اليورانيوم عالي التخصيب التي توجد في الداخل الإيراني، والتي رفض مسؤولون إيرانيون سابقاً نقلها إلى دولة ثالثة.



وكثف الوسطاء جهودهم لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وسط مخاوف من تجددها عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفض، أمس، استبعاد احتمال استئناف العمليات القتالية بعد الانتخابات. في حين أكدت إيران أكثر من مرة أنها تستعد لرد أوسع نطاقاً إذا ما اندلعت الحرب مجدداً. وكان محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ذكر خلال زيارة له إلى روسيا (الخميس)، أن بلاده قدمت 7 شروط للأمريكيين. وقال: «ما لم ينفذوا هذه الشروط السبعة، فلن نسمح بفتح مضيق هرمز، ولن ندخل في أي مفاوضات».



وطالبت طهران ضمن تلك الشروط الـ7 برفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ورفع الحصار عن موانئها، فضلاً عن إيقاف الحرب على كل الجبهات، إضافة إلى الحصول على تعويضات عن الحرب. بينما شددت واشنطن على أن القضايا النووية يجب أن تكون جزءاً من أي مفاوضات أولية.