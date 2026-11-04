حذر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من مغبة جر لبنان إلى حرب جديدة خدمة لمصالح خارجية، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة. وأدان بشدة أي تدخل من عناصر أو مجموعات لبنانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، خصوصاً الأنشطة العسكرية التي تهدد أمنها وسلامتها، في إشارة إلى ما أعلنته الحكومة اليمنية أخيراً.



وجاء موقف سلام عقب لقائه الرئيس جوزيف عون، (الأربعاء)، حيث عرضا الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة.



وقال سلام بعد اللقاء: «أمام مخاطر تجدد الحرب في المنطقة، أكرر التحذير من مغبة جر لبنان إلى أي مغامرة عبثية جديدة خدمة لمصالح خارجية وزجه في مواجهات لا يملك ترف تحمل تبعاتها».



وأضاف أن اللبنانيين خصوصاً في الجنوب، دفعوا أثماناً باهظةً من أرواحهم وأرزاقهم وبيوتهم، ومن حقهم أن يعيشوا بأمان، وأن يبنوا مستقبلهم بعيداً عن دوامة الحروب والتهجير والدمار.



وأكد رئيس الوزراء أن حماية لبنان مسؤولية وطنية تقتضي تغليب مصلحته العليا على أي حساب آخر، والالتزام بأن يكون قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية. وشدد أنه لن يقبل أن يفرض على اللبنانيين مصيراً لم يختاروه، أو أن يتحول وطنهم مجدداً إلى ساحة لصراعات الآخرين؛ فواجبنا أن نصون سيادته، ونحمي شعبه، ونبذل كل جهد لتجنيبه حرباً جديدة.



وأدان قيام أية عناصر أو مجموعات لبنانية بالتدخل في الشؤون الداخلية للأشقاء العرب، ولا سيما القيام بأي شكل من النشاطات العسكرية التي تهدد أمن وسلامة بلادهم، وآخرها ما أعلنته حكومة اليمن الشقيق.



وحذر سلام من أن هذه الأعمال التي لا يمكن أن ينتج عنها سوى الضرر للبنان ومصالح أبنائه، مؤكداً الحرص على احترام سيادة أشقائنا وأمنهم، ومنع الأذى عنهم، ونتطلع إلى تمتين علاقاتنا معهم وتطويرها على أسس ثابتة من الثقة المتبادلة.