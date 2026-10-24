أثارت حادثة تعرض صحفية للاعتداء والسقوط على الأرض غضباً واسعاً للنطاق في بلغاريا، وتعالت المطالبات باستقالة رئيسة البرلمان ميهايلا دوتسوفا.



ووثقت مقاطع فيديو تعرض الصحفية سونيا كولتوكليفا للاعتداء ما أدى إلى سقوطها على الأرض، بعد دفعها من قبل أفراد الأمن المرافقين لرئيسة البرلمان.



الصحفية كانت ترغب في طرح سؤال على دوتسوفا، إلا أنه جرى دفعها بقوةٍ حتى سقطت أرضاً. وفيما ظلت الصحفية ملقاة على الأرض دون حراكٍ، غادرت رئيسة البرلمان المكان في سيارةٍ ذات أضواءٍ وامضة. وسارع صحفيون آخرون وأشخاص كانوا في الجوار لتقديم المساعدة لكولتوكليفا.



وذكرت وسائل إعلام بلغارية أن سيارة إسعاف نقلت كولتوكليفا إلى مستشفىً، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن وجود كسورٍ في كتفها وعظمة الترقوة.



وقالت مواقع بلغارية إن الصحفية كانت تريد طرح سؤالاً يتعلق بأسباب تأجيل جلسات الاستماع البرلمانية المتعلقة بمشتبهٍ به في قضايا مخدرات يُعرف بلقبٍ «إسكوبار بيتريتش»، وهو شخص كان قد حصل على عفوٍ في عام 2022 من نائبة الرئيس آنذاك إيليانا إيوتوفا.