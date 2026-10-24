لقي أربعة طيارين مقتلهم إثر تصادم طائرتين تابعتين للقوات الجوية الفلبينية في الجو خلال طلعةٍ تدريبيةٍ، قبل سقوطهما داخل قاعدةٍ عسكريةٍ جنوب العاصمة مانيلا، في حادثةٍ جديدةٍ تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الجيش الفلبيني في تحديث أسطوله الجوي.

وقال مسؤولون فلبينيون، السبت، إن الطائرتين من طراز «SF-260» اصطدمتا أثناء التحليق على ارتفاعٍ منخفضٍ، بعد ظهر الجمعة، قبل أن تتحطما في قاعدة فرناندو الجوية بمدينة ليبا، في إقليم باتانغاس الساحلي الواقع جنوب العاصمة.

وأكد المسؤولون وفاة الطيارين الأربعة الذين كانوا على متن الطائرتين، فيما لم تُسجل إصاباتٌ بين الأشخاص الموجودين على الأرض.

ولم يقدم سلاح الجو الفلبيني تفاصيل إضافيةً بشأن الحادثة، التي وصفها بأنها تحطمٌ عرضيٌ، لكن مسؤولين فلبينيين مطلعين على ملابساته قالوا إن الطائرتين اصطدمتا في الجو، مشترطين عدم الكشف عن هويتيهما لعدم امتلاكهما تصريحاً بالتحدث علناً عن الواقعة.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن شاهدٍ قوله إن إحدى الطائرتين، اللتين تتسع كل منهما لشخصين، سقطت بالقرب من ثكنات أفرادٍ عسكريين داخل القاعدة الجوية.

وقف الطائرات المماثلة وفتح تحقيق

وعقب الحادثة، أعلن سلاح الجو الفلبيني تعليق تحليق جميع طائرات «SF-260» المتبقية لديه بصورةٍ مؤقتةٍ، إلى حين إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد أسباب التصادم والتحطم، ولم يحدد موعداً لاستئناف تشغيل طائرات «SF-260»، مؤكداً تعليق تحليق الطائرات المتبقية بالتزامن مع التحقيق في الحادثة.

ولم تكشف القوات الجوية عن عدد الطائرات المتبقية من هذا الطراز في أسطولها، الذي يضم طائراتٍ جرى الحصول عليها من إيطاليا.

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن السبب المباشر للتصادم، أو ما إذا كانت هناك عوامل فنيةٌ أو تشغيليةٌ أسهمت في وقوعه.

حوادث سابقة تثير المخاوف

وتأتي الحادثة بعد سلسلةٍ من حوادث التحطم التي طالت طائراتٍ من الطراز نفسه خلال السنوات الأخيرة، ففي مايو الماضي، تحطمت طائرة «SF-260» تابعةٌ لسلاح الجو الفلبيني في إقليم بينغيت الجبلي شمال البلاد، أثناء رحلةِ تدريبٍ على الملاحة الجوية كانت تشارك فيها عدة طائراتٍ من الطراز ذاته، ما أسفر عن مقتل الطيارين الاثنين اللذين كانا على متنها.

وفي عام 2023، تحطمت طائرةٌ أخرى من الطراز نفسه داخل حقلِ أرزٍ في إقليم باتان شمال غربي مانيلا، خلال طلعةٍ تدريبيةٍ، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها، وفقاً لسلاح الجو الفلبيني.