أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 250 أسرة على إخلاء منازلها في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأكد شهود عيان أن القوات الإسرائيلية فرضت حصاراً مشدداً مع إغلاق مداخل المدينة، ونفذت حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين.



وأجبرت القوات الإسرائيلية الأسرة على إخلاء منازلها في منطقتي فرش الهوى وأبو اكتيلة، مع السماح لكل أسرة بحمل حقيبة ملابس واحدة فقط، ومنعها من اصطحاب مركباتها.



وشهدت أحياء أخرى في الخليل عمليات إخلاء قسري، وتحويل منازل فلسطينية إلى ثكنات عسكرية ورفع الأعلام الإسرائيلية فوقها.



بالتزامن، نفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات طالت 26 موقعاً في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، شملت مدناً وبلدات ومخيمات للاجئين، وسط حملات دهم واعتقال واسعة.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس (الجمعة)، بدء عملية عسكرية واسعة في مدينة الخليل، بمشاركة جهاز الأمن العام «الشاباك» وحرس الحدود، متوقعاً استمرارها عدة أيام.



وأكد رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري، أن المدينة محاصرة بالكامل بعشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية. وقال إن القوات الإسرائيلية تمنع الدخول إلى الخليل والخروج منها ومن بلداتها المجاورة، مشيراً إلى تنفيذ عمليات هدم واسعة للمنازل والمتاجر باستخدام عشرات الجرافات.



وتأتي العملية العسكرية الإسرائيلية عقب هجوم مسلح نفذه فلسطينيان قرب الخليل، أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، فيما قُتل المنفذان برصاص الجيش الإسرائيلي عقب اشتباك مسلح استمر نحو عشرين دقيقة.



وتزامنت مع تفاقم التوتر في الضفة التي تشهد بانتظام هجمات لمستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين. إذ قُتل ما لا يقل عن 1113 فلسطينياً، برصاص جنود أو مستوطنين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في العام 2023، وفق بيانات السلطة الفلسطينية.