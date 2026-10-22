حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة مع اقتراب الشتاء، ومن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هدفها طرد المجتمعات من أراضيها.

وأوضح في تصريحات للصحفيين بنيويورك اليوم (الخميس)، أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 450 مليون دولار لتوفير الغذاء في غزة والضفة الغربية خلال الأشهر الستة المقبلة، مناشدًا المانحين زيادة دعمهم، ومجددًا الدعوة إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.