حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة مع اقتراب الشتاء، ومن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هدفها طرد المجتمعات من أراضيها.
وأوضح في تصريحات للصحفيين بنيويورك اليوم (الخميس)، أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 450 مليون دولار لتوفير الغذاء في غزة والضفة الغربية خلال الأشهر الستة المقبلة، مناشدًا المانحين زيادة دعمهم، ومجددًا الدعوة إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.
الأمين العام للأمم المتحدة يُحذّر من استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة مع اقتراب الشتاء، ومن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هدفها طرد المجتمعات من أراضيها.
The United Nations Secretary-General Antonio Guterres warned of the continued Israeli restrictions on the entry of aid to Gaza as winter approaches, and of attacks by settlers on Palestinians in the West Bank, noting that their aim is to expel communities from their lands.
He explained in statements to reporters in New York today (Thursday) that the World Food Program needs $450 million to provide food in Gaza and the West Bank over the next six months, appealing to donors to increase their support, and reiterating the call to end the occupation and achieve a two-state solution.