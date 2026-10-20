يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما ذكر مسؤول باكستاني ووسائل إعلام إيرانية.



وتأتي الزيارة المقررة في أعقاب محادثات جرت في وقت سابق بين منير وقادة إيرانيين، ركزت على تدابير لمنع مزيد من التصعيد، ومعاودة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن.



ومن المقرر أن يجري منير لقاءات ومباحثات مع مسؤولين إيرانيين، وفق ما أفادت وكالة «تسنيم»، موضحة أن الزيارة ستتناول دور إسلام آباد في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.



من جهته، وفي خطاب انتخابي في ولاية كانساس، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التأكيد على أن أمريكا دمرت القدرات العسكرية الجوية والبحرية الإيرانية بشكل كامل.



وأضاف أن الرادارات والأسلحة المضادة للطائرات التابعة لإيران تم تدميرها كذلك. كما قال ترمب إن المستوى الأول والثاني من القيادات الإيرانية تم قتلهم، وإن من تبقى من القادة في إيران يريدون ضماناً بأن واشنطن لن تقتلهم كما قتلت الآخرين.



وللمرة الثانية خلال ساعات، لوحت إيران باستهداف البنية التحتية التكنولوجية المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة، حال استئناف الهجمات عليها، في تهديد يشمل كابلات الإنترنت البحرية.



ويمر تحت مضيق هرمز سبعة كابلات إنترنت رئيسية تمثل شرايين أساسية للاتصالات وحركة البيانات التجارية والإنترنت في العالم.



تنقل هذه الكابلات نسبة كبيرة من حركة الإنترنت والبيانات بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وتعتمد عليها البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، والخدمات الحكومية الرقمية، واتصالات المنطقة بشكل واسع.



وتتمركز مسارات هذه الكابلات بشكل أكبر في الجانب العُماني من المضيق بسبب العقوبات المفروضة على إيران.



وأبرز الكابلات المارة عبر المضيق هي كابل آسيا أفريقيا أوروبا، وكابل فالكون، وكابل غولف بريدج إنترناشيونال.