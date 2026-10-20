مأساة في أسيوط.. انهيار منزل قديم ينهي حياة 3 شقيقات وينقذ الوالدين

في مأساة هزت قرية الفيما بمحافظة أسيوط، تحولت لحظات الهدوء إلى مشهدٍ من الحزن والصدمة، بعدما انهار منزل قديم مكونٌ من طابقين، ما أسفر عن مقتل ثلاث شقيقاتٍ أثناء وجودهن داخله، بينما تمكنت قوات الإنقاذ من إخراج والديهن من تحت الأنقاض.

وكشفت روايات شهود عيان تفاصيل مؤلمة للحادثة، من بينها أن إحدى الضحايا كانت تستعد للزواج خلال الشهر القادم.

انهيار منزل قديم في قرية الفيما بأسيوط

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن أسيوط اللواء حازم زين، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغٍ من الأهالي بانهيار منزل سكني بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح، مع وجود أشخاصٍ أسفل الأنقاض.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف، إلى جانب الجهات المعنية، إلى موقع الحادثة، للتعامل مع تداعيات الانهيار والبحث عن الضحايا والمفقودين.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن المنزل المنهار قديمٌ ومكونٌ من طابقين، ومشيدٌ بالطوب اللبن، فيما يتكون سقفه من مواد تقليدية تشمل الجريد والأفلاق، وهو ما جعل موقع الحادثة يشهد عمليات بحثٍ وانتشالٍ للضحايا من أسفل الأنقاض.



مقتل 3 شقيقات وإنقاذ الأب والأم

وأسفرت الحادثة عن مقتل ثلاث شقيقاتٍ، هن دينا جمال بصير (19 عاماً)، ودليل جمال بصير (15 عاماً)، ورضوى جمال بصير (13 عاماً).

وفي المقابل، تمكنت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ من الوصول إلى الأب والأم وإخراجهما من أسفل الأنقاض، فيما جرى نقل جثامين الشقيقات إلى مشرحة المستشفى، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

زفاف الشهر القادم يزيد المأساة ألماً

وروى أحد شهود العيان تفاصيل مؤثرة عن اللحظات الأولى للحادثة، مشيراً إلى أنه فوجئ بصاحب المنزل يستغيث في الشارع، مردداً إن المنزل انهار على بناته أثناء نومهن.

وأضاف الشاهد أنه توجه إلى موقع الحادثة، ليجد المنزل قد تحول إلى كومةٍ من التراب والأنقاض، وسط محاولات الأهالي للوصول إلى من كانوا بالداخل.

وأشار إلى أن إحدى الشقيقات كانت تستعد لإتمام زفافها خلال الشهر القادم، إلا أن انهيار المنزل بدد أحلامها، بعدما لقيت مقتلها تحت الأنقاض، في واقعةٍ خلفت حالةً من الحزن بين الأهالي.

التحقيقات تكشف ملابسات الحادثة

وعقب وقوع الحادثة، جرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات انهيار المنزل وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة فحص تفاصيل الواقعة، للوقوف على الظروف التي أدت إلى انهيار المنزل القديم، فيما خيم الحزن على أهالي قرية الفيما عقب مقتل الشقيقات الثلاث في الحادث المأساوي.