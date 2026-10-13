تطبيقاً لقرار الدولة بحظر حمل السلاح، انتشرت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، اليوم (الثلاثاء)، في شوارع مدينة الحسكة.

وأعلنت مديرية إعلام الحسكة عبر معرفاتها الرسمية بدء وحدات مديرية الأمن الداخلي في منطقة الحسكة انتشارها الميداني في شوارع المدينة، تنفيذاً للقرار القاضي بمنع حمل السلاح والتجول به، وحظر إطلاق النار لأي سبب كان.



وأضافت أن الانتشار في إطار تطبيق القرار والحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين، والحد من مظاهر الفوضى وحالات ترويع الأهالي.



وكانت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة، أصدرت أمس (الإثنين)، قراراً يقضي بمنع حمل السلاح والتجول به داخل المدينة، ومنع إطلاق النار لأي سبب كان، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في حفظ الأمن والنظام العام وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأوضحت المديرية في بيان لها أن السلاح يُحصر حصراً بيد الدولة ممثلة بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية أثناء تأدية مهامها الرسمية فقط. وأكدت أن من يخالف هذا القرار سيواجه إجراءات صارمة، حيث ستتم مصادرة سلاحه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون أي تهاون، وأهابت المديرية بجميع الأهالي في مدينة الحسكة التعاون التام مع القوى الأمنية والإبلاغ عن أي مخالف.



ويأتي القرار بعد أيام من التوتر الذي شهدته المدينة على خلفية أعمال شغب نفذها مسلحون في مدينة الحسكة، ما استدعى استنفاراً أمنياً واسعاً.



وأعلنت قوى الأمن الداخلي في 8 أكتوبر الجاري أنها عززت انتشار وحداتها "في مختلف أحياء مدينة الحسكة، وواصلت تسيير دورياتها لضبط الأمن وإعادة الهدوء، عقب قيام مسلحين خارجين عن القانون بإطلاق النار بصورة عشوائية في المدينة". وذكرت في بيان لها أن هذه الإجراءات في إطار التصدي للتجاوزات الأمنية ومحاولات إثارة البلبلة، والحفاظ على سلامة الأهالي والممتلكات، وضمان استقرار الأوضاع في المدينة.



واتهم ناشطون محليون عناصر يتبعون لـ"الشبيبة الثورية" التي تنشط بكثافة في مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" سابقاً، بافتعال أعمال الشغب الخميس الماضي، رداً على الحراك الشعبي في الحسكة الذي يطالب بعودة حضور الدولة السورية إلى المحافظة.



وشهدت مدينة الحسكة أخيراً مظاهرات شعبية واسعة هي الأولى من نوعها، رفعت الأعلام السورية، وطالبت بإزالة الرايات الحزبية وبعودة مؤسسات الدولة إلى المحافظة وفرض الأمن. وفي ساحة الحرية وسط المدينة تجمعت أعداد كبيرة من الأهالي، (الجمعة) الماضية، تحت شعار "جمعة رفع العلم السوري"، بعد يوم من فعالية حضرها مسؤولون حكوميون رفع العلم في الساحة ذاتها.