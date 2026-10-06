وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق نضال حسن، الطبيب النفسي السابق في الجيش الأمريكي، الذي قتل 13 شخصاً في هجوم مسلح بقاعدة «فورت هود» العسكرية في ولاية تكساس عام 2009.

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن وزير الحرب بيت هيغسيث أوصى بتنفيذ حكم الإعدام بحق حسن بواسطة فرقة إعدام تابعة للجيش الأمريكي، فيما وافق ترمب على التوصية، على أن يتولى وزير الجيش تحديد موعد ومكان تنفيذ الحكم.

وقال بارنيل عبر منصة «إكس»: إن وزير الحرب «أوصى، والرئيس دونالد ترمب وافق، بتنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص من جانب فرقة إعدام تابعة للجيش الأمريكي بحق الإرهابي المدان نضال مالك حسن».

وأضاف أن وزير الجيش سيحدد موعد ومكان تنفيذ الحكم، قائلاً: «لقد حان أخيراً يوم الحساب بالنسبة إلى حسن».

وكان حسن قد فتح النار في 5 نوفمبر 2009 داخل منشأة في قاعدة «فورت هود» بولاية تكساس، مستخدماً مسدساً شبه أوتوماتيكي، ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وفي عام 2013، أدانته هيئة محلفين عسكرية بـ13 تهمة قتل عمد و32 تهمة شروع في القتل العمد، وحكمت عليه بالإعدام.

واختار حسن تولي الدفاع عن نفسه أثناء المحاكمة، ولم يستدعِ شهوداً أو يدلِ بشهادة، كما لم يحاول نفي مسؤوليته عن الهجوم، فيما أبدى محامون عينتهم المحكمة لمساندته قلقهم من أنه كان يسعى إلى صدور حكم بإعدامه.

وكان حسن، وهو أمريكي من أصل فلسطيني، يعمل طبيباً نفسياً في الجيش الأمريكي، ونفذ الهجوم داخل مركز لتجهيز الجنود في القاعدة قبل نشرهم في مناطق العمليات.

وأسفر الهجوم عن مقتل 12 عسكرياً ومدني واحد، فيما أصيب حسن برصاص شرطية مدنية استجابت للهجوم، ما أدى إلى إصابته بالشلل.

وأظهرت التحقيقات أن حسن كان قد تواصل مع الداعية الأمريكي المتشدد أنور العولقي، الذي أصبح لاحقاً أحد أبرز قيادات تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، قبل مقتله في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة في اليمن.

وفي حال تنفيذ الحكم، سيكون حسن أول شخص يُعدم بموجب حكم صادر عن القضاء العسكري الأمريكي منذ عام 1961.