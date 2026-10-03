قبل أقل من شهر على الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري، أظهر استطلاع رأي إسرائيلي حصول أحزاب المعارضة على 53 مقعدا مقابل 51 لمعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وأفاد استطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، أمس الجمعة ،بحصول الأحزاب العربية على 12 مقعدا، وحزب "الاحتياطيين" برئاسة يوعاز هندل على 4 مقاعد.



ووفقا للاستطلاع، لم يبلغ أي من معسكر نتنياهو أو المعارضة عتبة الـ 61 مقعدا من أصل 120 (إجمالي أعضاء الكنيست) اللازمة لتشكيل حكومة جديدة.



وأعلن معظم قادة أحزاب المعارضة رفضهم الاعتماد على دعم الأحزاب العربية لتشكيل حكومة، ما يبقي احتمالات تشكيل ائتلاف حاكم غير محسومة وفق نتائج الاستطلاع.



وذكرت "معاريف" إن معسكر نتنياهو عزز قوته بمقعدين مقارنة باستطلاع سابق، ليصل إلى 51 مقعدا، فيما تراجعت أحزاب المعارضة بمقعدين إلى 53.



وبحسب نتائج الاستطلاع، يحصل "الليكود" برئاسة نتنياهو على 19 مقعدا، و"القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير على 9، و"شاس" على 7، و"يهدوت هتوراه" على 7، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش على 5، و"شعبك إسرائيل" برئاسة عوفر فينتر على 4 مقاعد.



وفي صفوف المعارضة، يحصل حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت على 21 مقعدا، و"معا" برئاسة نفتالي بينيت على 13، و"الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان على 10، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد.



وتحصل القائمة المشتركة برئاسة يوسف جبارين على 7 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 5 مقاعد، فيما يحصل حزب "الاحتياطيين" على 4 مقاعد.



ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو قلص الفارق مع آيزنكوت في سؤال حول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، إذ حصل على 47 بالمئة مقابل 41 بالمئة لآيزنكوت.



وفي مواجهة نفتالي بينيت، حصل الأخير على 45 بالمئة مقابل 41 بالمئة لنتنياهو، بينما تقدم نتنياهو على أفيغدور ليبرمان بـ44 بالمئة مقابل 39 بالمئة.



ولا يُنتخب رئيس الوزراء في إسرائيل مباشرة، وإنما يكلف بتشكيل الحكومة من يكون قادرا على حشد أغلبية برلمانية والحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل.



وأظهر الاستطلاع أن 67 بالمئة من الإسرائيليين يشعرون بدرجات متفاوتة من القلق إزاء احتمال وقوع حدث أمني بحجم هجوم 7 أكتوبر 2023، بينهم 43 بالمئة قالوا إنهم يشعرون بقلق "متوسط" و24 بالمئة بقلق "شديد".



فيما قال 26 بالمئة إنهم لا يشعرون بالقلق إزاء سيناريو مماثل، بينما لم يحدد 7 بالمئة موقفا.