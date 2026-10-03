استهدفت القوات الجوية اليمنية، (السبت)، مناطق متفرقة من صنعاء وسط تحليق مكثف للطيران. وأفادت مصادر يمنية بأن ست غارات سُجّلت حتى الآن واستهدفت منطقتي النهدين وجبل عطان. وسمع دوي انفجارات قوية مصحوبة بتصاعد الدخان في سماء صنعاء.



وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت، (السبت)، 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة تعز. وأسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية، وتحييد عناصر الميليشيا، وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال.



وتحدث قائد عسكري يمني في جبل هان بتعز عن محاولات حوثية يائسة للتسلل إلى الجبل، مضيفاً: «كسرنا محاولات الحوثي للسيطرة على جبل هان لحصار مدينة تعز، وخضنا اشتباكات مع الحوثيين طوال الليل وكسرنا محاولاتهم للسيطرة على الجبل هان».



وشن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارات جوية جديدة على مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي في جبهتي حيفان وراسن جنوب تعز. وطالت الغارات تجمعات لعناصر مليشيا الحوثي في جبهة سامع شرق تعز، كما تدور مواجهات عنيفة في جبهة جبل حبشي غرب تعز.



وأكدت القوات اليمنية استهداف قواتها الجوية لعربات أسلحة وإمدادات تابعة لميليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى جبل راسن بمنطقة الوازعية. وشددت على أنه سيتم تدمير أي تعزيزات للميليشيا في جميع الجبهات. وأعلن الجيش اليمني، (الجمعة)، مقتل وإصابة 1540 حوثياً، في عمليات وغارات خلال 24 ساعة.