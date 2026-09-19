أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اليوم (السبت)، أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع ومرور السفن بأمان وسرعة، نظراً لتداعيات ذلك على الدول النامية وسلسلة التوريد العالمية.



وشدد دار في اتصال هاتفي بنظيره الإيراني عباس عراقجي على أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة الممكنة لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية فإن الاتصال ناقش آخر التطورات الإقليمية.



وأفادت الوزارة على حسابها في «إكس» أن الوزيرين اتفقا على الحفاظ على تعاون وثيق ولقائهما في نيويورك على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن عراقجي بحث مع نظيره الباكستاني دار في الاتصال التطورات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



في الوقت ذاته، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن النفط يتدفق بزيادة هائلة عبر مضيق هرمز مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أشهر، موضحين أن تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عن مرور 10 إلى 11 مليون برميل نفط يومياً في المتوسط. واعتبر المسؤولون، في تصريحات صحافية، أن «أوراق الضغط التي يمتلكها النظام الإيراني في مضيق هرمز تتراجع أسبوعاً بعد أسبوع»، مشيرين إلى «استمرار المسارات البديلة التي تعمل القوات البحرية الأمريكية على إنشائها في تحقيق نتائج، بالتزامن مع الحصار البحري المفروض على إيران».



في غضون ذلك، أقرت الداخلية الإيرانية اليوم، بوجود اغتيالات لعدد من القيادات الإيرانية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، إن جماعات مسلحة منظمة مرتبطة بمن وصفه بـ«العدو» هي التي تغتال بعض الشخصيات في محافظتي كردستان وسيستان وبلوشستان، موضحاً أن بلاده اتخذت إجراءات مشتركة مع دول الجوار بشأن عمليات الاغتيال داخل البلاد. وأضاف: «لدى أجهزتنا الأمنية إشراف كامل على الوضع الأمني في الحدود وعمليات الاغتيال لن تحقق أي نتيجة».