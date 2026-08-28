أعدت إيران قائمة من الشروط من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، و وأفاد رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس (الخميس)، بأن أي مذكرة تفاهم مع واشنطن تتضمن عدداً من الشروط، في مقدمتها إنهاء الولايات المتحدة الحرب في المنطقة، بما في ذلك لبنان، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي سيطرت عليها.

وقال «الضاحية الجنوبية وبيروت خط أحمر بالنسبة لنا»، معتبراً أن طهران تتابع التطورات «بجدية بالغة». وأضاف رضائي أن الشروط الإيرانية تشمل إنهاء الحرب في غزة ووقف الهجمات الإسرائيلية على سورية.



ولا تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي إشارة صريحة إلى غزة أو سورية، لكنها تنص على «الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.



وحذر رضائي من أن استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية قد يدفع طهران إلى استهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية «بكل قوة وكثافة».



وقال المسؤول الإيراني إن إيران تعمل حالياً على إنشاء «مسارات تصدير جديدة» تتوسع تدريجياً، وفق قوله.



في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغت الوسطاء مراراً عدم اهتمامها بإحياء مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران في يونيو الماضي، ما يعقّد الجهود الدبلوماسية الجارية لاستئناف المفاوضات بين الطرفين، وفق ما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال».



وكان الاتفاق الأولي، الذي وقّعه ترمب في قصر فرساي وأسهم نائبه جيه دي فانس في التفاوض عليه، يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني وإنهاء الحرب، مقابل تخفيف العقوبات والسماح لطهران بالوصول إلى أموالها المجمدة في الخارج.