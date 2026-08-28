أعفت السلطات الصينية، اليوم (الجمعة)، الجنرال السابق تشانغ يوشيا من منصبه في أعلى هيئة عسكرية في البلاد.



وكان تشانغ يشغل منصب النائب الأول لرئيس اللجنة العسكرية المركزية، أعلى هيئة عسكرية في الصين، ما جعله أرفع جنرال في البلاد.



وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت في شهر يناير الماضي أن تشانغ ومسؤولاً عسكرياً رفيعاً هو ليو تشن لي، يشتبه في تورّطهما في «انتهاكات جسيمة للانضباط والقانون»، وهو تعبير يُستخدم غالباً للإشارة إلى قضايا الفساد.



وجاء الإعلان آنذاك في إطار حملة مكافحة الفساد الواسعة التي يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ، علماً أن استهداف تشانغ شكل مفاجأة للمراقبين بالنظر إلى مكانته الرفيعة.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب قرّرت خلال اجتماع عقدته إعفاء تشانغ يوشيا من منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية.



وأضافت الوكالة أن ليو تشن لي أُعفي هو الآخر من منصبه، علماً أنه كان يشغل رئاسة إدارة الأركان المشتركة التابعة للجنة العسكرية المركزية، وهي الجهة المسؤولة عن تخطيط العمليات القتالية.