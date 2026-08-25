ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الثلاثاء)، أن هادي خامنئي شقيق المرشد الإيراني، استقبل الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي.



ووجه خاتمي قبل أيام انتقادات للقيادة الإيرانية في طريقة إدارتها للمفاوضات مع الولايات المتحدة، محذراً من أن إهدار مذكرة التفاهم مع واشنطن سيكلف إيران كثيراً.



وأكد خاتمي لشقيق المرشد خلال اللقاء ضرورة تفعيل الدبلوماسية والعقلانية والتوصل إلى الهدوء. وقال هادي خامنئي إن مواقف خاتمي مهمة وجديرة بالاهتمام في اتجاه الاستراتيجيات السياسية للبلاد.



وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حمل إلى إيران عرضاً أمريكياً بوقف الحصار البحري ورفع العقوبات بموجب مذكرة التفاهم مقابل فتح مضيق هرمز، ووقف هجمات الجماعات المرتبطة بطهران.



وأبلغ عاصم منير أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن باكستان لا تنحاز إلى أي طرف وتسعى لإنهاء الحرب بصورة دائمة.



وطالب منير باستئناف العمل بمذكرة تفاهم إسلام أباد ووقف الهجمات، مؤكداً أن واشنطن وطهران تتحملان مسؤولية انتهاكات عرقلة مسار التفاهمات.



وبحسب المصادر، قال رضائي إنهم يريدون حلاً دائماً للأزمة وأن طهران ستواصل مشاوراتها الداخلية وتقدم ردها قريباً.



وكانت الولايات المتحدة رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن 5 قيادات كبيرة بالحرس الثوري.



وأعلنت وكالة «مكافأة من أجل العدالة» التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، أمس (الإثنين)، رصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن كل من: قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، رئيس الأركان علي عبداللهي، رئيس استخبارات الحرس الثوري ماجد خادمي، وقياديين مسؤولين عن برامج المسيّرات والقرصنة الإلكترونية داخل الحرس الثوري.