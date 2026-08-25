أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، إزالة وتفجير جميع الألغام داخل المياه الدولية في مضيق هرمز، مهدداً بتدمير أي قارب أو سفينة إيرانية تزرع الألغام.



وكتب ترمب على منصته «تروث سيشال»: أبلغتني للتو البحرية الأمريكية بأنه تم إزالة أو تفجير جميع الألغام من داخل المياه الدولية في مضيق هرمز، موضحاً أنه تم إبلاغ إيران بأن أي سفينة أو قارب يقوم بزرع ألغام جديدة سيتم تدميره فوراً وبشكل منهجي.



وأشار إلى أن قوة الفضاء الأمريكية، تراقب كل شبر من المضيق، كما تراقب أيضاً «جبل بيك آكس» والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل.



وأضاف: «سياسة عدم التسامح مطلقاً مع زرع الألغام مطبقة وبكامل قوتها وفاعليتها».



في المقابل، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن مصدر وصفته بـ«المقرب» من فريق التفاوض الإيراني قوله: إن طهران أبلغت قائد الجيش الباكستاني عاصم منير شروطها بشأن مضيق هرمز.



وأوضح المصدر أن منير سعى خلال زيارته لطهران إلى تهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات، ونقل شروط إيران ومواقفها بشأن مضيق هرمز إلى الجانب الأمريكي، مبيناً أن طهران أوضحت مواقفها بشكل صريح للجانب الباكستاني خلال الاجتماعات.



وأضاف المصدر: «عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة إسلام آباد وتنفيذ بنودها، بما في ذلك البند الخامس المتعلق بالترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، تمثل أحد شروط طهران».



ولفت إلى أن هذه الشروط نُقلت عبر الوسيط الباكستاني، الذي يسعى لإيصالها إلى الجانب الأمريكي.



بدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة من أولويات حكومتي، مضيفاً: لم يكن توقيع مذكرة التفاهم ناجماً عن الخوف أو الاستسلام بل جاء استناداً إلى المنطق والوعي.