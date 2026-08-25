أعلنت الشرطة الإسرائيلية السيطرة الكاملة على مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بلدة كفر عقب بالقدس الشرقية، والبدء في إخلاء موظفيه وهدمه، وفق ما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير



يأتي هذا الإجراء استكمالاً لسلسلة خطوات تصعيدية متواصلة؛ إذ سبق لجيش الاحتلال وجرافاته أن هدما المقر الرئيسي والمجمع التابع للوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في يناير 2026، ثم وافقت الحكومة الإسرائيلية في مايو من العام نفسه على خطة لإنشاء مجمع دفاعي إسرائيلي على أنقاضه.



ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، عن بن غفير قوله: «قامت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية بإخراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من الموقع، زاعماً أنها منظمة يتورط موظفوها في أعمال إرهابية، وكانت تستخدم مراراً واجهةً لحماس».



وأضاف الوزير المتطرف أن «السيادة ليست مجرد كلام، بل هي فعل. القدس عاصمة دولة إسرائيل، وستبقى كذلك. وكل من يقيم أوكاراً للإرهاب فيها، سيتم إخراجه».



ويضم مجمع الأونروا منشآت تعليمية ومهنية وصحية، في حين تسعى السلطات الإسرائيلية، وفق خطط سابقة، إلى إقامة مجمع تعليمي تديره بلدية القدس ووزارة التعليم الإسرائيلية على الأرض نفسها.



وكانت محافظة القدس حذرت في يونيو الماضي من مخطط يستهدف كلية التدريب المهني التابعة للأونروا في كفر عقب، معتبرةً أنه يهدد استمرار عمل الوكالة في المنطقة.



تأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات إسرائيلية متواصلة ضد مقار الأونروا في القدس الشرقية، وسط انتقادات فلسطينية تعتبرها محاولة لإنهاء الوجود المؤسسي والخدماتي للوكالة في المدينة.