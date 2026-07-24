أفادت السلطات الإيرانية بأن الضربات الأمريكية استهدفت مقر قيادة تابعاً لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان بشمال البلاد، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وقال نائب محافظ جيلان علي باقري، إن مقر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة زيباكنار تعرض للهجوم هذا الصباح، مما ألحق أضراراً بقسم من المعدات في المجمع، وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا». وأكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات عدة في وقت مبكر من اليوم (الجمعة)، بعد أن أعلن الجيش الأمريكي شن موجة جديدة من الغارات الجوية على أهداف في إيران. وكانت المناطق القريبة من مدن الأهواز وأنديمشك وأوميدية في محافظة خوزستان بجنوب غرب البلاد من بين المناطق المستهدفة، حسبما أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء نقلاً عن السلطات. وأفادت وسائل إعلامية بوقوع انفجارات بالقرب من جزيرة قشم في مضيق هرمز وحول مدينة بندر عباس الساحلية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إكمال الليلة الثالثة عشرة على التوالي من عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، ضمن حملة تقول واشنطن إنها تهدف إلى تقليص التهديدات التي تشكلها طهران على الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وذكرت «سنتكوم» أن موجة الضربات تلك استمرت لأكثر من ساعتين. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن ليل الخميس-الجمعة أنه بدأ بشن هجمات على إيران لليلة الثالثة عشرة على التوالي. وأفاد بيان للقيادة المركزية على منصة إكس أن «القوات الأمريكية بدأت ليلة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية عند الساعة 6:45 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم (22:45 بتوقيت غرينتش)». وأضافت أن هذه الضربات تهدف إلى محاسبة إيران والحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الملاحة التجارية.