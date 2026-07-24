أكدت «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصبح أكثر تشككاً في جدوى المسار الدبلوماسي مع إيران، ويميل إلى تبني نهج أكثر تشدداً يتضمن مواصلة الضربات العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي تأكيده أن ترمب شن هجوماً لاذعاً على القادة الإيرانيين خلال اجتماع عقد أخيراً في المكتب البيضاوي، ووصفهم بأنهم «مجانين»، وأكد أن إيران «لا تفهم سوى القوة العسكرية». وأضاف المسؤول أن ترمب يرى نفسه في حالة «انتقام» من إيران، ولا يعتقد بوجود خيارات أفضل من مواصلة الضربات العسكرية. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية قولها إن الحرب تركت آثاراً شخصية على ترمب وعدد من كبار مستشاريه، في ظل تحذيرات استخباراتية من تهديدات إيرانية باغتيالهم. فيما أفاد مصدران أمريكيان بأن المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لا يزالان يعتقدان بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، رغم تراجع فرص المسار الدبلوماسي. وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت إكمال الليلة الثالثة عشرة على التوالي من عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، ضمن حملة تقول واشنطن إنها تهدف إلى تقليص التهديدات التي تشكلها طهران على الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وذكرت «سنتكوم» أن موجة الضربات تلك استمرت لأكثر من ساعتين. وكان الجيش الأمريكي أعلن ليل الخميس-الجمعة أنه بدأ بشن هجمات على إيران لليلة الثالثة عشرة على التوالي. وأفاد بيان للقيادة المركزية الأمريكية على منصة اكس أن «القوات الأمريكية بدأت ليلة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية عند الساعة 6:45 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم (22:45 بتوقيت غرينتش)». وأضافت أن هذه «الضربات تهدف إلى محاسبة إيران والحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الملاحة التجارية». وأكدت أن الضربات صممت «لمزيد من إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المياه الإقليمية» مع ضغط الولايات المتحدة لاستعادة السيطرة على مضيق هرمز واستعادة تدفق الملاحة الدولية.