في الظل وبين طيات المهمات اليومية، يمارس ملايين الموظفين حول العالم سلوكاً تقنياً يبدو بسيطاً ومفيداً في ظاهره، لكن الخبراء يرونه كابوساً صامتاً يهدد بأكبر موجة تسريب للبيانات في تاريخ الشركات، وقد يكلفك وظيفتك في لحظة!

هذه الظاهرة، التي حذّر منها تقرير حديث لموقع «ذا ريجستر» البريطاني، تُعرف بـ «الذكاء الاصطناعي الخفي»، وتعتمد على لجوء الموظف لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عبر حسابه الشخصي ودون تصريح من شركته لتسهيل مهماته.

وكشفت دراسة أجرتها شركة «فيرايزون» الأمريكية أن نحو 45% من الموظفين يدمجون الذكاء الاصطناعي في وظائفهم، والغريب أن 67% منهم يستخدمون حسابات شخصية غير مؤمنة مؤسسياً!

لكن هذه العادة التلقائية تحولت إلى ثغرة أمنية قاتلة، إذ أظهرت التقارير أن 28% من حوادث تسريب البيانات والشيفرات المصدرية للشركات كان سببها المباشر استخدام تلك الأدوات الشخصية.

ولعل الأزمة الشهيرة التي ضربت عملاق التكنولوجيا «سامسونغ»، عندما تسربت أسرار وأكواد برمجة حساسة للغاية نتيجة استخدام الموظفين لـ«شات جي بي تي»، مما دفع الشركة لحظره نهائياً، هي الإثبات الأبرز على حجم الكارثة!

كيف تحمي نفسك وشركتك؟

الخطورة الكامنة تدور حول أن سياسات الاستخدام للأدوات المجانية والشخصية تنص على استغلال مدخلاتك لتدريب النماذج المستقبلية، ما يعني أن أسرار عملك قد تظهر كإجابة لمستخدم آخر في أي مكان حول العالم!

ولأن هذه التقنيات أصبحت ضرورة لزيادة الإنتاجية، يمكنك تجنب هذا الفخ فوراً عبر إعداد بسيط داخل أداة «ChatGPT»:

ادخل إلى إعدادات الحساب (Settings).

اختر عناصر التحكم في البيانات (Data Controls).

أغلق خيار «تحسين النموذج للجميع» (Improve the model for everyone).

ويمكن الخلوص إلى إن خطوة واحدة لن يستغرق إجراؤها إلا ثوانٍ معدودة قد تفصل بين الاستفادة من طفرة التكنولوجيا، وبين الوقوع في فخ قد يدمّر مستقبلك المهني بضغطة زر.