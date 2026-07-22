سلام من زوطر الغربية: من هنا نقطة البداية لانسحاب إسرائيلي كامل

تفقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، على رأس وفد رسمي رفيع ضم وزير الدفاع ميشال منسّى، ورئيس الأركان اللواء الركن حسان عودة، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، إلى جانب مسؤولي المؤسسات الإنمائية والإغاثية.

وتأتي هذه الزيارة أهمية غداة دخول وحدات الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية، أمس (الثلاثاء)، التي اختيرت لتكون أولى "المناطق التجريبية" لتطبيق اتفاق الإطار وآلية التنسيق الميداني. حيث يشكل دخول الجيش إليها وتوليه المهام الأمنية والمسوح الهندسية الاختبار الميداني الأول لبدء الانسحاب الإسرائيلي المتدرج وبسط سيادة الدولة.

وقد أكد سلام من زوطر أن انتشار الجيش في هذه المنطقة النمطية يمثل لحظة وطنية وسياسية فارقة تُدشّن بداية المسار العملي للانسحاب الإسرائيلي الكامل. وأوضح أن الحكومة متمسكة بتحرير كافة الأراضي اللبنانية، وستواصل حشد كافة جهودها السياسية والدبلوماسية لتحقيق ذلك.

وشدد رئيس الحكومة على أن الدولة بدأت فورًا بتسخير كافة إمكاناتها لمواكبة عودة الأهالي إلى قراهم بكرامة وأمان، مشيرًا إلى أن القوى العسكرية تضمن حماية العائدين بالتوازي مع فتح الطرقات، إزالة الركام، والعمل السريع على إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن تأمين المساكن الجاهزة كحلول انتقالية.

وختم سلام بالقول إن إعادة الحياة إلى مناطق الجنوب واستعادة الاستقرار فيها يمثلان التزامًا عمليًا من الدولة لتأكيد سيادة لبنان ووحدة أراضيه.