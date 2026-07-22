أدانت السودان بشدة التهديدات الصادرة عن مليشيا الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، بما في ذلك فرض حصار بحري، مؤكدة أن هذه الاستفزازات تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار بالمنطقة، وتهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، دعمها للإجراءات كافة التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وناشدت حكومة السودان المجتمعين الإقليمي والدولي ممارسة المزيد من الضغوط واتخاذ الإجراءات التي تكافح أنشطة المليشيات الإرهابية في كافة الدول والسعي للقضاء عليها بشكل كامل.