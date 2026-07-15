بعد يومين من المحادثات في روما، توصلت لبنان وإسرائيل (الأربعاء) إلى هيكلية وإرشادات عملية لتنفيذ المناطق التجريبية في جنوب لبنان.



وذكرت مصادر إعلامية أنه من المحتمل عقد اجتماع عسكري عبر الاتصال المرئي بين الجانبين، يوم (الجمعة) القادم، لاستكمال إجراءات انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين وانتشار الجيش اللبناني فيهما.



وذكرت السفارة الأمريكية في بيروت، في بيان، أن المحادثات اختُتمت بعد يومين من النقاشات المثمرة والإيجابية، موضحة أنه تم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية لآلية المناطق التجريبية، على أن تُستكمل الإجراءات النهائية وتوضع موضع التنفيذ خلال الأيام القادمة.



وأفاد مسؤول أمريكي أن التقدم المحقق في المحادثات قد يتيح للقوات الإسرائيلية بدء الانسحاب من بعض أجزاء جنوب لبنان خلال أيام، دون إعلان جدول زمني ملزم لذلك.



وتشمل الإجراءات المطروحة انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين، ودخول الجيش اللبناني وانتشاره فيهما، إلى جانب الترتيبات المتعلقة بمراقبة الانسحاب والتحقق من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.



بدوره، أعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلاوية وبرج قلاوية وكفردونين، مؤكداً مقتل جندي كان قد فُقد الاتصال به في 19 أبريل الماضي، وتبين أنه قُتل نتيجة استهدافه داخل سيارته من قبل الجيش الإسرائيلي واحتُجز جثمانه، وتسلمه الجيش اللبناني اليوم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 3 مسلحين من «حزب الله» في منطقة بيت ياحون داخل المنطقة الأمنية بجنوب لبنان.