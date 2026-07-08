ألغى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث زيارته التي كانت مقررة إلى إسرائيل، بالتزامن مع التصعيد العسكري المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران، من دون صدور إعلان رسمي من واشنطن أو تل أبيب بشأن أسباب القرار.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنه كان من المقرر أن يجري هيغسيث أول زيارة له إلى إسرائيل منذ توليه منصبه، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، إذ كان ينتظر أن يعقد لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.



وبحسب ما نقلته شبكة CNN عن مصادر مطلعة، فإن الزيارة كانت تستهدف بحث التطورات الأمنية في المنطقة، إلى جانب طمأنة إسرائيل بشأن مستقبل التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وتركيا، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية إعادة أنقرة إلى برنامج مقاتلات F-35.



ويأتي إلغاء الزيارة بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، ورد طهران بسلسلة هجمات استهدفت مواقع أمريكية في الخليج، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران وتصعيد الضغوط عليها.



وتزامن القرار مع استمرار التوتر في مضيق هرمز، وتبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن خرق اتفاق التهدئة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.



ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من (البنتاغون) أو البيت الأبيض بشأن إلغاء الزيارة أو إمكان تحديد موعد جديد لها، كما لم تعلن الحكومة الإسرائيلية أي تفاصيل إضافية حول هذه الخطوة.