قتل 10 مدنيين، بينهم 5 نساء من أسرة واحدة، إثر استهدافهم بمسيّرة لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غرب أم درمان، أثناء توجههم لحضور مناسبة زواج ما أدى لاحتراقها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها.



وأفادت شبكة أطباء السودان، اليوم (الأربعاء)، بأن استهداف المدنيين ووسائل النقل المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وأكدت أن الاستهداف تم بطريقة متعمدة عبر مسيرة موجهة القيادة وغير عشوائية مما يعكس حجم الاستهداف الممنهج للمدنيين بالمنطقة.



ودعت المنظمات الأممية للقيام بدورها والضغط على قيادات الدعم السريع التي تعمل على التضييق على المدنيين واستهدافهم بصورة متعمدة تخالف كل الأعراف الدولية.



وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمر الإثنين بإجراء «تحقيق عاجل» في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأُبيِّض السودانية، محذّرا من خطر وشيك لوقوع «فظائع واسعة النطاق». وأكد شهود عيان أن هناك أكثر من مليون و200 ألف نازح في مدينة الأبيض بالسودان.



وتخضع مدينة الأبيّض الواقعة في ولاية شمال كردفان بوسط السودان، لحصار تفرضه منذ أشهر قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ أبريل 2023.



وأعرب مجلس حقوق الإنسان في قرار بالإجماع عن «قلقه البالغ إزاء الخطر الوشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق ولا سيما العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والذي يتعرض له مئات الآلاف من المدنيين... في الأبيّض والمناطق المحيطة بها».



يذكر أنه منذ أبريل 2023 يشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليوناً في ما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، حسب فرانس برس.



وأُعلنت المجاعة بالفعل في الفاشر غرب السودان وفي كادوقلي، عاصمة جنوب كردفان، مع وجود 20 منطقة إضافية تواجه الخطر في دارفور وكردفان، وفق الأمم المتحدة.