أدانت رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- استهدافَ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الناقلةَ السعوديةَ (وديان) خلالَ عبورها مضيقَ هُرمز، واستهدافَ الناقلة القطرية (الركيات).



وجدَّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد عبدالكريم العيسى في بيانٍ، التنديدَ بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية المُتكرِّرة، التي تنتهِك القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتُقوّض جهودَ استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.



وشدَّدَ العيسى على التضامُنِ الكاملِ مع المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، في كلِّ ما تتخذانه من إجراءاتٍ تحفظ أمنَهما وسفنهما ومصالحَهما الوطنية، مطالبًا إيرانَ بالوقْف الفوريّ لكل ما مِن شأنه تهديدُ أمن المنطقة وسلامة المِلاحة الدولية وإمدادات الطّاقة.