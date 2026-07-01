أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني دعم بلاده لكافة مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم، وصولاً إلى حل شامل ومستدام، وذلك خلال لقائه المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الدوحة.



وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن الاجتماع استعرض آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية.



كما تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما وقف إطلاق النار في لبنان، مع التأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره.



وأوضح آل ثاني أن قطر مستمرة في جهود الوساطة، ودعمها لكافة مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم، وصولاً إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة، ويصون مصالح شعوبها، ويدعم الأمن والسلم الدوليين.



من جانبهما، أعرب المبعوثان الأمريكيان عن تقدير الولايات المتحدة للدور الذي تضطلع به قطر، بالشراكة مع باكستان، في تيسير مسار المحادثات، مؤكدين التزام واشنطن بمواصلة المسار التفاوضي ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل.



وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد سخر أمس (الثلاثاء) من نفي إيران إجراء مفاوضات، معتبراً أن ذلك أسلوب غير مفهوم.



وقال فانس: «الرئيس دونالد ترمب مستعد لإلقاء القنابل من جديد»، مضيفاً: «نريد من إيران التزامات دائمة يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاحها النووي».



ولفت إلى أن المحادثات الفنية مع إيران تستند إلى المفاوضات التي أُجريت سابقاً، موضحاً أن الرئيس ترمب طلب من فريقه المفاوض الاستناد إلى مذكرة التفاهم لإعادة إمداد الاقتصاد العالمي بالنفط، ثم تقييم مسار التطورات بعد ذلك.



وأشار إلى أن قدراً من عدم اليقين لا يزال قائماً، وأنه لا يمكن الجزم بما سيقدم عليه الإيرانيون، مبيناً أن الخيارات تتمثل إما في السعي إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران، شريطة أن تغيّر سلوكها، أو الاكتفاء بتثبيت المكاسب التي تحققت.