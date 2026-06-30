على الرغم من تضارب التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن اجتماع الدوحة، يتوقع أن تصل فرق تفاوض من إيران والولايات المتحدة إلى العاصمة القطرية، اليوم الثلاثاء.

وينتظر عقد اجتماع، اليوم، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين وعودة مضيق هرمز إلى واجهة المشهد الإقليمي والدولي، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية ومستقبل المفاوضات النووية.

ورغم وجود مهلة تمتد لـ60 يوماً لتنفيذ مذكرة التفاهم، فإن تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرق الاتفاق يُهدد بإعاقة مسار التهدئة ويعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد.

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يكون الاجتماع المرتقب اليوم بين الجانبين في الدوحة مهماً، وقال: «سيعرف الجميع ذلك لاحقاً»، على حد تعبيره.

وكان ترمب أعلن أن إيران هي من طلبت عقد الاجتماع، مؤكداً أن الوفد الأمريكي يستعد للمغادرة إلى قطر. وبحسب البيت الأبيض، يترأس الوفد المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

بدوره، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تغريدة له على منصة «إكس»، أن إيران ستفي بالتزاماتها وفق مذكرة التفاهم، شريطة التزام الولايات المتحدة بها.

واعتبر أن نهج إيران في مواجهة الخطابات التصعيدية والتهديدات، يرتكز على العقلانية، والدفاع الحاسم عند التنفيذ، على حد قوله.

وكانت إيران نفت وجود خطط لعقد محادثات مع الأمريكيين على مستوى الفرق التقنية، مؤكدة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن وفداً متخصصاً سيتوجه إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بهدف متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم.

وحذّر نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي من أن بلاده عرقلت، وستعرقل حركة السفن في مضيق هرمز التي لا تلتزم بالمسارات التي حددتها طهران.

وأضاف أن إيران أبلغت الجانب العُماني بضرورة إعادة تحديد ممرات العبور في المضيق، على أن تُعقد محادثات فنية مشتركة إيرانية عمانية لوضع ترتيبات ثنائية بشأن هذه المسارات الجديدة، وفق قوله.

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أكد أن مسقط تتمسك بألا تخرج أي ترتيبات مستقبلية عن نطاق القانون الدولي في ما يتعلق بهذا الممر المائي الحيوي، موضحاً أن بلاده لا تؤيد فرض رسوم على العبور من هرمز. وشدّد على أن مسقط ملتزمة بقانون البحار الدولي الذي يمنع فرض رسوم على الممرات البحرية الدولية.

وعقدت اللجنة المشتركة العمانية الإيرانية، أمس، اجتماعها الأول حول مضيق هرمز في مسقط من أجل تبادل الآراء حول الإدارة المستقبلية للممر.