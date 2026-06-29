تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في ضحايا حادثة سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو السعودية، معرباً عن تضامن مصر الكامل مع المملكة في هذا المصاب.

وقال الرئيس السيسي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، إنه يتقدم بـ«خالص التعازي وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو».

وأضاف الرئيس المصري: «نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء ومكروه».

وتأتي تعزية الرئيس السيسي في إطار ما تشهده العلاقات المصرية السعودية من تنسيق وتضامن وثيقين، إذ تحرص القاهرة والرياض على تبادل رسائل الدعم والمساندة في مختلف الظروف والأحداث.

كما تعكس الرسالة عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، التي تقوم على شراكة استراتيجية وتنسيق مستمر تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية، إلى جانب الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والسعودي.

وشهدت المملكة، يوم الأحد، حادثة سقوط طائرة مروحية (هليكوبتر) تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة رأس تنورة على الساحل الشرقي للمملكة، أسفرت عن استشهاد جميع ركاب الطائرة، وعددهم 14 مواطناً سعودياً.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) الحادثة، نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، مؤكدة أن التحقيقات جارية بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد أسباب سقوط الطائرة.