كشف مسؤول حكومي عراقي أن رئيس الوزراء علي الزيدي أشرف بشكل مباشر على حملة اعتقالات استهدفت متورطين في شبهات فساد، مؤكداً أن العمليات نُفذت استناداً إلى مذكرات قبض قضائية.

وقال المسؤول إن الفرقة الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب شاركا في تنفيذ الاعتقالات، مبيناً أن الحملة لم تقتصر على بغداد، وامتدت إلى عدد من المحافظات العراقية.

من جهته، أفاد مصدر أمني لـ«عكاظ» أن العمليات شملت مناطق عدة في بغداد، بينها المنطقة الخضراء، واليرموك، والقادسية، والشعب، ومدينة الصدر، وزيونة، إضافة إلى تنفيذ اعتقالات في محافظات ميسان، وبابل، وديالى، وصلاح الدين.

وأضاف المسؤول الحكومي أن رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي رفع الحصانة عن النواب المشمولين بالاعتقال، تزامناً مع العطلة التشريعية.

وأفادت المصادر بأن المنطقة الخضراء وسط بغداد لا تزال مغلقة حتى الآن، فيما تواصل القوات الأمنية العراقية تنفيذ عمليات تفتيش في محيطها.