شهدت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، خلال الساعات الماضية، انتشارًا أمنيًا مكثفًا لقوات خاصة، وسط إجراءات مشددة أثارت حالة من الجدل والتساؤلات حول طبيعة التطورات الجارية في محيط المنطقة الأكثر حساسية في البلاد.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورًا أظهرت وجود آليات عسكرية ودبابات في عدد من شوارع العاصمة، بالتزامن مع تعزيزات أمنية لافتة داخل المنطقة الخضراء.

وبحسب «العربية»، فأن هذا الانتشار تزامن مع معلومات عن تنفيذ عمليات اعتقال طالت مسؤولين سياسيين بارزين، إلى جانب عناصر حماية يُشتبه بتورطهم في ملفات فساد.

وانتشرت القوات الخاصة أيضًا في محيط عدد من المقرات الحساسة داخل المنطقة الخضراء، مع فرض إجراءات أمنية مشددة على بعض المداخل والطرق المؤدية إليها.

وبحسب مصدر أمني، فإن التحركات الأمنية جاءت على خلفية تحقيقات تتعلق بملفات فساد واستغلال نفوذ، تستهدف شخصيات ومسؤولين وعناصر أمنية مرتبطة بها.

في المقابل، لم تصدر وكالة الأنباء العراقية أي تعليق رسمي حول ما يتم تداوله، فيما تحدثت بعض الصفحات الإخبارية عن أن هذه التطورات تأتي ضمن حملة تحقيقات موسعة في ملفات فساد، يُشرف عليها رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، دون تأكيد رسمي حتى الآن.