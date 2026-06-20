وسط غموض يكتنف موعد انطلاق المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه من المقرر أن يجري وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارة إلى طهران، اليوم السبت.



وأفاد بقائي بأن زيارة نقوي تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إسلام أباد، فيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أفادت وكالة «إسنا» للأنباء.



ورجّحت مصادر مطلعة أن يكون قوي حمل ضمانات معينة إلى الجانب الإيراني، بهدف بدء المحادثات التي كانت مقررة أن تنطلق أمس في سويسرا قبل أن تؤجل.



ولفتت إلى أن وفداً أمريكياً رفيعاً وصل إلى سويسرا، إذ كان من المتوقع أن تعقد لقاءات أمريكية إيرانية في منتجع بورجنستوك بمنطقة لوسيرن.



فيما كشف مسؤول أمريكي في وقت سابق، اليوم، أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا. وأضاف أن جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، موجود بالفعل في سويسرا، وفق ما نقل موقع «أكسيوس».



وأفاد مصدر مطّلع بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، موجود في سويسرا للمساعدة في الجوانب الفنية للمحادثات النووية، قبيل الوصول المحتمل لكبار المفاوضين. وأضاف المصدر أن غروسي التقى فرقاً فنية أمريكية هناك أمس. وتوقع مصدر مطلع آخر بأن يصل عراقجي إلى جنيف مساء اليوم أيضاً.



وكانت وزارة الخارجية السويسرية أعلنت، أمس الجمعة، تأجيل المحادثات بين الجانبين، عقب إعلان البيت الأبيض بدوره إلغاء رحلة نائب الرئيس جيه دي فانس إلى هناك لـ «أسباب لوجستية».



وكان الرئيس دونالد ترمب أعرب عن تفاؤله بحل كافة القضايا العالقة مع إيران خلال 60 يوماً، ملوحا مجدداً بالخيار العسكري إن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.