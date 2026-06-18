في الوقت الذي ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وفد بلادها لم يحسم بعد زيارته إلى جنيف، أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، أن العالم سيكون آمناً ولن يُسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وقال ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «النفط يتدفق، ولن يُسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي وسيكون العالم آمناً!»، مضيفاً: «أسواق الأسهم تحقق أداءً قوياً، والوظائف عند مستويات قياسية، والأسعار تنخفض مما يعزز القدرة الشرائية».

وأشار إلى أن بلاده قوية وآمنة وتحظى بالاحترام أكثر من أي وقت مضى.

في الوقت ذاته، كشف التلفزيون الباكستاني إلغاء زيارة رئيس وزراء باكستان شبهاز شريف إلى سويسرا، موضحاً أن زيارة شريف المقررة ألغيت دون تحديد سبب.

وذكر التلفزيون الباكستاني أن المفاوضات التقنية الأمريكية الإيرانية ستبدأ بشكل منفصل.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن مصدر برئاسة الوزراء قوله إن وكيل وزارة الخارجية سيمثل باكستان في اجتماع سويسرا.

في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إن زيارة الوفد الإيراني إلى جنيف لم تُحسم حتى الآن، مضيفاً: المناقشات والمشاورات لم تستكمل بعد.

من جهة أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مدينة كازان الروسية، إن استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط سيعود بالنفع على أسواق الطاقة.

وأضاف أن روسيا ورابطة آسيان ترحبان باتفاق وقف إطلاق النار، وتعتقدان أنه سيشكل أساساً لاتفاقات في المستقبل.