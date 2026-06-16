فيما تجرى الاستعدادات لمراسم التوقيع للاتفاق بين أمريكا وإيران يوم (الجمعة)، بعد حرب دامت أكثر من أربعة أشهر، كشفت الحكومة السويسرية اليوم (الثلاثاء) عن مكان توقيع الاتفاق.



وصرحت وزارة الخارجية السويسرية في بيان أنها كانت على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر بشأن إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكدة أنه في هذه المرحلة، من المقرر توقيع الاتفاق يوم الجمعة 19 يونيو في بورغنشتوك في كانتون نيدوالدن.



وأشارت إلى أن الوسطاء الباكستانيين والقطريين، إضافة إلى الولايات المتحدة وإيران اقترحوا هذا الموقع، وبحسب البيان فإن المراسم ستقام في فندق فاخر يقع على جبل بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن في وسط سويسرا.



وذكرت الوزارة أن هذا المكان يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه، مشددة بالقول: «ليس ممكناً حتى الآن تقديم معلومات عن تفاصيل ومجريات التوقيع المقرر».



وكان موقع «شفايز هوته» الإخباري نقل عن مصادر لم يسمها، أن الاستعدادات للحدث جارية على قدم وساق، وجميع فنادق المنتجع محجوزة حتى يوم الأحد.



وكان مجمع بورغنشتوك الفندقي قد استضاف في يونيو 2024 مؤتمراً رفيع المستوى حول السلام في أوكرانيا بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



في الوقت ذاته، أوضح مسؤول أمريكي أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وقعت إلكترونياً من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس ورئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف.



في المقابل، أعلنت إيران أن فانس وقاليباف سيقودان وفدي بلديهما للتوقيع في سويسرا.



وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الوثيقة تتألف من «صفحة ونصف صفحة» ويغلب عليها الطابع العام، ولم يستبعد فانس حضور الرئيس ترمب حفل التوقيع خصوصاً أنه يشارك حالياً في قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية على الضفة الفرنسية من بحيرة ليمان.