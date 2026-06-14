كشف مصدر مطلع أبرز الملفات التي سيحملها رئيس الوزراء علي الزيدي خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن منتصف يوليو القادم.



وقال المصدر لـ«عكاظ»: «الزيدي سيزور العاصمة الأمريكية تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومن المقرر أن يجري سلسلة مباحثات تتناول عدداً من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك».



وأفاد المصدر بأن في مقدمة الملفات المطروحة للنقاش الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن، وآليات سحب القوات الأمريكية بعد انتهاء المدد المحددة لوجودها في العراق، إلى جانب بحث مستقبل التعاون الأمني بين البلدين.



وأشار إلى أن «الجانب الاقتصادي سيحظى بحيز مهم من المباحثات، لاسيما ما يتعلق بمقترح تأسيس صندوق مالي عراقي في الولايات المتحدة يمول من إيرادات النفط العراقي المصدر إلى السوق الأمريكية، على أن يُخصص لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية وتعزيز قطاع الطاقة الكهربائية ومعالجة الأزمات والتحديات المرتبطة به».



ولفت المصدر إلى أن «المباحثات ستتضمن أيضاً مناقشة توسيع آفاق الاستثمار والشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة ودعم النمو الاقتصادي».



وختم المصدر حديثه بالقول: «الزيدي سيرافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء والمستشارين الحكوميين للمشاركة في الاجتماعات واللقاءات المقررة مع المسؤولين الأمريكيين».