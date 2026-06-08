أكدت وسائل إعلام سورية سقوط صاروخ إيراني في محيط قرية زبيدة بريف القنيطرة جراء اعتراضه من الدفاعات الجوية الإسرائيلية. وتشهد مناطق جنوب سورية حالة من الاستنفار جراء تصدي إسرائيل للصواريخ الإيرانية وتوقف الحركة الجوية في مطار دمشق الدولي.



وأفاد مصدر في محافظة درعا بأن «مناطق ريف درعا الأوسط والغربي شهدت انفجارات عديدة جراء تصدي إسرائيل للصواريخ والمسيرات الإيرانية».



وأكد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): أن العديد من الصواريخ الإيرانية أسقطت في مناطق مفتوحة في ريف درعا الأوسط دون تسجيل إصابات حتى الآن.



وأبلغ سكان في محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق الوكالة بسماع دوي انفجارات عنيفة وشوهدت صواريخ إسرائيلية تتصدى للمسيرات والصواريخ الإيرانية، وإن حالة من الرعب تعيشها المنطقة خوفاً من سقوط حطام تلك الصواريخ فوق المدن والقرى.



وأكد السكان أن الجيش الإسرائيلي فتح نيران رشاشاته في منطقة وادي اليرموك، وأن هناك خوفاً من استهداف القرى والمزارع التي يتواجد بها فلاحون وسط حالة من الاستنفار للجيش الإسرائيلي على طول الشريط مع الجولان السوري المحتل، وأنها دفعت بتعزيزات عسكرية إلى ثكنة الجزيرة قرب قرية معرية.



وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سورية أعلنت، مساء الأحد، إغلاق الممرات الجوية الجنوبية في البلاد بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة مع تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق.



وأعلنت الخطوط الجوية السورية، اليوم الإثنين، الإغلاق المؤقت للممرات الجوية الجنوبية حرصاً على سلامة المسافرين في ظل الوضع الأمني الراهن.



وأفادت الخطوط السورية بتعديل مسار رحلة دمشق-دبي لتصبح حلب-دبي ورحلة جدة-دمشق لتصبح جدة-حلب المقررتين اليوم».



ولفتت إلى أنها تتابع المستجدات والتقييمات التشغيلية بشكل مستمر، وسيتم إبلاغ المسافرين بأي تحديثات أو تغييرات تطرأ على الرحلات والحجوزات وفقاً للتطورات الراهنة.