دعت مصر، كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى سرعة التوصل إلى اتفاق يراعى شواغل جميع الأطراف المعنية وعلي رأسها دول المنطقة.

وبحسب، بيان رسمي صدر اليوم (الإثنين) عن وزارة الخارجية المصرية، أكدت مصر ضرورة التوصل لاتفاق بما يسهم فى تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد والتوتر والإرهاب، خصوصاً فى ظل التداعيات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية الخطيرة التى تشهدها المنطقة والعالم على مدار الأشهر الأخيرة.

وأعادت مصر تأكيد أهمية سرعة التوصل لهذا الاتفاق لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومعالجة جميع الملفات والقضايا العالقة، بما فى ذلك الملف النووى الايرانى، وحرية الملاحة فى مضيق هرمز، بما يسهم فى إنهاء الحرب بشكل كامل واستعادة الهدوء بالمنطقة.

كما شددت مصر على ضرورة احترام جميع الأطراف للمبادئ العامة للقانون الدولى وميثاق الامم المتحدة، خصوصاً احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحظر استخدام القوة في تسوية المنازعات، والتركيز علي الحلول السياسية والدبلوماسية.

كما أكدت أهمية عدم التصعيد وتمهيد الأجواء للتوصل لتفاهمات توافقية تفتح المجال لمعالجة باقى الأزمات فى المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها لب الصراع فى المنطقة، من خلال إعادة تركيز الانتباه على الأوضاع المأساوية فى قطاع غزة والضفة الغربية والعمل على استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى لخطة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب للسلام والبدء الفوري في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة.