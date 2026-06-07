أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، اليوم (الأحد)، نزع 798 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري، في إطار الجهود المستمرة لتأمين المناطق المتضررة من مخلفات الحرب وحماية المدنيين.



وأكدت غرفة عمليات المشروع أن إجمالي ما تم نزعه خلال الأسبوع الماضي شمل 781 ذخيرة غير منفجرة، و6 ألغام مضادة للدبابات، و11 لغماً مضاداً للأفراد، مبينة أن الفرق نجحت خلال الفترة ذاتها في تطهير 184,544 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، ضمن عمليات المسح والتطهير التي تنفذها في عدد من المحافظات.



إنجازات المشروع في ميدي



وأشار البيان إلى أن فرق «مسام» في مديرية ميدي بمحافظة حجة نجحت في نزع 10,003 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة منذ بدء عملها في المنطقة، مبيناً أن المواد المنزوعة في ميدي توزعت على 7,564 ذخيرة غير منفجرة، و2,186 لغماً مضاداً للدبابات، و145 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 108 عبوات ناسفة.



وتمكنت فرق المشروع، منذ بدء عملياتها في المديرية، من تطهير 3,089,948 متراً مربعاً من الأراضي، ما أسهم في تعزيز سلامة السكان وإعادة مساحات واسعة إلى الاستخدام الآمن.



جهود مستمرة لحماية المدنيين



وأوضحت غرفة عمليات «مسام» استمرار الفرق الهندسية في تنفيذ مهامها الإنسانية الهادفة إلى إزالة مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة، وتمكين المواطنين من العودة إلى حياتهم الطبيعية وممارسة أنشطتهم بأمان.



وقال مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن أسامة بن يوسف القصيبي إن فرق المشروع واصلت تحقيق إنجازات ميدانية كبيرة في إزالة الألغام ومخلفات الحرب منذ انطلاقته في نهاية يونيو 2018 وحتى 5 يونيو الجاري، مبيناً أن فرق «مسام» تمكنت من نزع 565,137 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى حماية المدنيين والحد من المخاطر التي تشكلها الألغام ومخلفات الحرب في مختلف المحافظات اليمنية.



أكثر من نصف مليون لغم وذخيرة



وأشار إلى أن عمليات النزع شملت 397,879 ذخيرة غير منفجرة، و151,456 لغماً مضاداً للدبابات، إضافة إلى 7,340 لغماً مضاداً للأفراد، و8,462 عبوة ناسفة، ما يعكس حجم التهديدات التي واجهتها الفرق الهندسية خلال سنوات عملها الميداني.



ولفت إلى أن فرق المشروع تمكنت، حتى 5 يونيو 2026، من تطهير 80,892,169 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، ضمن عمليات المسح والتطهير المستمرة التي تستهدف إعادة الأراضي المتضررة إلى الاستخدام الآمن، موضحاً أن هذه الإنجازات تأتي في إطار المهمة الإنسانية للمشروع الهادفة إلى حماية الأرواح، وتأمين المجتمعات المحلية، وتمكين السكان من العودة إلى منازلهم ومزارعهم وممارسة أنشطتهم اليومية بعيداً عن مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة.