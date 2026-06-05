نفى الجيش الأمريكي صحة ما تردد عن إطلاق إيران صواريخ تحذيرية باتجاه مدمرات أمريكية في خليج عُمان. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في منشور على «إكس»، اليوم (الجمعة)، أن هذه المزاعم غير دقيقة.



وكانت القيادة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، أعلنت أن القوات نفذت خلال الليل عملية اعتراض للسفينة دافينا التي لا ترفع علماً والخاضعة لعقوبات في المحيط الهندي. وكتبت في منشور: «سنواصل عمليات إنفاذ القانون البحري عالمياً لتعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران أينما كانت تعمل».



وأكدت «سنتكوم»، اليوم، مواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية، ونشرت صورة السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس تريبولي» أثناء عبورها بحر العرب، في إطار دعمها للعمليات البحرية الأمريكية في المنطقة.



وذكرت أن القوات الأمريكية حولت حتى الآن مسار 129 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن أخرى لضمان الامتثال لإجراءات الحصار البحري المفروض على إيران.



وكانت البحرية الإيرانية زعمت أنها أطلقت طلقات تحذيرية على مدمرات أمريكية في خليج عُمان. وذكر الجيش الإيراني في بيان، اليوم (الجمعة)، أنه «بعد إطلاق التحذيرات بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة هجومية تابعة للقوة البحرية الإيرانية، غادرت المدمرتان DDG_103 وDDG_87 بحر عمان باتجاه المحيط الهندي»، في إطار ما وصفه بـ«التصدي للتحركات البحرية غير المصرح بها» في المنطقة.



وأفاد أن التحذيرات استهدفت ما وصفها بـ«أعمال إزعاج بحرية وعمليات ضد السفن التجارية وناقلات النفط» من قبل القوات البحرية الأمريكية، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني.



وأضاف أن السفينة الهجومية البرمائية «تريبولي» غادرت بحر عمان، إلى جانب وحدات مرتبطة بحاملة الطائرات «يو إس إس جورج بوش».