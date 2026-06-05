أثارت قضية ضابط كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) فضيحة كبرى، بعد اكتشاف نحو 303 سبائك ذهبية تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون دولار مخبأة داخل منزله في ولاية فرجينيا، إلى جانب مليوني دولار نقداً وأكثر من 30 ساعة فاخرة.

وأوقفت الوكالة عدداً من كبار مسؤوليها إدارياً، بسبب طريقة تعاملهم مع طلبات الضابط ديفيد راش المالية، وفقاً لتقارير شبكة NBC News ومصادر متعددة.

وألقت أجهزة وكالة الاستخبارات الأمريكية القبض على راش في 19 مايو، وهو متهم بسرقة أموال عامة من خلال تقديم كشوفات دوام مزورة، إضافة إلى الكذب بشأن مؤهلاته التعليمية وخبرته العسكرية، إذ من المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم (الجمعة).

ووفقاً لوثائق المحكمة وإفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، طلب راش خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى مارس 2026 كميات كبيرة من العملات الأجنبية والسبائك الذهبية بحجة «نفقات متعلقة بالعمل»، لكن الوكالة لم تستطع العثور على معظمها بعد مراجعة داخلية.

وعثر عملاء FBI أثناء تفتيش منزله في مايو الماضي على 303 سبائك ذهبية، كل سبيكة كيلوغرام تقريباً، ونحو مليوني دولار نقداً، وأكثر من 30 ساعة فاخرة معظمها من طراز Rolex.

وعمل ديفيد راش لنحو 17 عاماً في الـCIA، وكان يشغل منصباً رفيعاً كمسؤول اتصال مع وزارة الدفاع (البنتاغون) في أحد أكثر البرامج حساسية، وهو البرنامج المتعلق بغواصات الصواريخ النووية من فئة كولومبيا.

وكشفت التحقيقات أنه كذب لسنوات حول حصوله على درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعتين مرموقتين، وادعى كذباً أنه طيار اختبار في البحرية الأمريكية، مما مكنه من الحصول على رواتب إضافية غير مستحقة.

وأحالت الـCIA القضية إلى FBI بعد تحقيق داخلي كشف انتهاكات محتملة للقانون. وقدم مسؤولون من الوكالة وجهات اتحادية أخرى إحاطة للمشرعين في الكونغرس يوم الأربعاء الماضي حول القضية.

وتُعد هذه الفضيحة ضربة موجعة لسمعة الـCIA، إذ تكشف ثغرات أمنية ومالية خطيرة داخل الوكالة، خصوصاً في التعامل مع أصول حساسة مثل الذهب والعملات الأجنبية المستخدمة عادة في العمليات السرية.