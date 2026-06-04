دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم (الخميس)، إلى ضرورة تقليص التهديدات التي يشكلها «حزب الله» ودعم الدولة اللبنانية، معلنة تقديم 100 مليون يورو إضافية للقوات المسلحة اللبنانية.



وكتبت كالاس على حسابها في منصة «إكس»: «يوفر وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان فرصة لمنع العودة إلى الأعمال العدائية الشاملة، لكن مقتل أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، والاشتباكات المستمرة، يؤكدان هشاشة الاتفاق القائم».



وأضافت: «أفضل طريقة لتقليل التهديد الذي يشكله «حزب الله» هي تعزيز الدولة اللبنانية وتمكين مؤسساتها واستعادة احتكارها لاستخدام القوة»، معلنة أن الاتحاد الأوروبي اتفق اليوم على تقديم 100 مليون يورو إضافية لدعم القوات المسلحة اللبنانية.

إزالة السواتر في جنوب لبنان.

في الوقت ذاته، أعلن الجيش اللبناني إزالة سواتر ترابية على طريق دبين جنوب البلاد كان الجيش الإسرائيلي قد أقامها.



وأوضح الجيش اللبناني، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبين، ما أعاد فتح طريق مرجعيون - دبين - إبل السقي، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من منطقة دبين.

الجيش اللبناني يبدأ في إزالة السواتر الترابية في الجنوب.

وأضاف أن الوحدات العسكرية تنفذ انتشاراً تدريجياً بعد التواصل مع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية «الميكانيزم»، وبالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، فيما تجري الوحدات المختصة مسحاً هندسياً للمنطقة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.



ودعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء عملية الانتشار.