في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن لليوم الثاني على التوالي برعاية أمريكية، قُتل ستة أشخاص في ضربتين إسرائيليتين اليوم (الأربعاء) قرب مدينة صور جنوب لبنان.



وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الحوش في قضاء صور، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، موضحة أن الضحايا هم أربعة سوريين وفلسطينيان.



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن هجوماً إسرائيلياً آخر بطائرة مسيّرة استهدف آلية للجيش اللبناني بصاروخ موجّه على طريق دير الزهراني - حبوش في قضاء النبطية، ما أسفر عن وقوع إصابات.



ويأتي هذا الهجوم وسط تصعيد إسرائيلي في لبنان، إذ استهدف الجيش الإسرائيلي بغارة سيارة جنوبي العاصمة بيروت، فيما أصدر أوامر إخلاء لسكان عدد من البلدات في جنوب لبنان، هي: جباع (النبطية)، وحومين الفوقا (النبطية)، وواركي (قضاء صيدا)، وأرزي (صيدا)، ومزرعة كوثرية الرز (قضاء صيدا)، والزرارية (قضاء صيدا)، إضافة إلى مبنى في بلدة الخرايب (قضاء صيدا).



وفي سياق متصل، أكدت مصادر لبنانية أن مباحثات اليوم الأول في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي كانت «بناءة»، موضحة أنها ركزت على آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى مراجعة مخرجات المحادثات العسكرية التي استضافتها وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» الجمعة الماضي، في إطار مسار أمني موازٍ يهدف إلى دعم المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل.



بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن الوفدين الإسرائيلي واللبناني عقدا، أمس (الثلاثاء)، الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة برعاية الولايات المتحدة، مشيراً إلى استمرار إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني.