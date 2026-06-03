قبل ساعات من افتتاح منتدى اقتصادي مهم يحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاجمت مسيّرات أوكرانية صباح اليوم (الأربعاء) منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في سان بطرسبورغ.



وأكد حاكم المدينة ألكسندر بيغلوف تضرر عدة بنى تحتية جراء الهجوم، من دون وقوع قتلى، فيما توعد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بالرد على الهجمات.



في المقابل، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم على محطة سان بطرسبورغ النفطية وقاعدة كرونشتادت العسكرية في المدينة بأنه «انتقامي»، كرد على الصواريخ بعيدة المدى التي تطلقها روسيا.



ويرى مسؤولون أوكرانيون أن الهدف هو إرباك المنتدى الذي يشارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويستمر ثلاثة أيام.



وكان ألكسندر دروزدينكو، حاكم لينينغراد الروسية، قد قال في وقت سابق اليوم إن روسيا أسقطت 30 طائرة مسيّرة فوق المنطقة الواقعة شمال غربي موسكو، وتواصل صد الهجمات، وذلك مع اقتراب موعد بدء منتدى اقتصادي سنوي مهم.



وتستضيف منطقة لينينغراد، التي تضم بنية تحتية حيوية لتصدير الطاقة ومصفاة نفط رئيسية، مؤتمرها الاقتصادي الخامس في زمن الحرب في سان بطرسبورغ، الذي يصفه الرئيس فلاديمير بوتين بـ«دافوس الروسي»، اعتباراً من اليوم الأربعاء.



وكانت وزارة الخارجية الروسية قد اتهمت، أمس، أوكرانيا بمحاولة زعزعة استقرار منطقة البحر الأسود من خلال شن هجمات بطائرات أو زوارق مسيّرة على السفن المدنية، ثم اتهام روسيا كذباً بالمسؤولية عنها.



وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، إلى ما وصفته بأنه هجوم أوكراني بزوارق مسيّرة على ناقلات نفط بالقرب من الساحل التركي ومضيق البوسفور في 28 مايو، موضحة أن موسكو مستعدة للتعاون مع أنقرة لاستعادة استقرار الوضع.