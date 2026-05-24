اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأحد) روسيا بقصف مدينة بيلا تسيركفا في منطقة كييف الأوكرانية بصاروخ باليستي متوسط المدى من طراز «أوريشنيك»، في إطار هجوم واسع شنته موسكو خلال الليل.



وقال زيلينسكي إن الهجوم شمل 600 طائرة مسيرة و90 صاروخاً، وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 83 شخصاً.



وشنت روسيا هجوماً واسع النطاق خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية. وبحسب مسؤولين أوكرانيين، فإن الهجوم الروسي الذي وقع خلال الليل أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في العاصمة الأوكرانية والمناطق المحيطة بها.



وذكر المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني أن روسيا قصفت منطقة كييف، التي تضم العاصمة، بصاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى من طراز «أوريشنيك»، مبيناً أن روسيا أطلقت 600 طائرة مسيرة و90 صاروخاً في هجومها، وأن أحد الصواريخ كان باليستياً متوسط المدى، دون تحديد نوعه.



في المقابل، أكدت روسيا استخدامها صاروخاً باليستياً فرط صوتياً من طراز «أوريشنيك» خلال الهجمات التي استهدفت أوكرانيا خلال الليل، لكن وسائل إعلام روسية قالت إن القوات الروسية استهدفت مواقع في أوكرانيا باستخدام أربعة أنواع من الصواريخ، هي: «أوريشنيك» و«إسكندر» و«كينجال» و«زيركون»، خلال هجمات الليل، وذلك رداً على استهداف كييف لمواقع مدنية في روسيا.



ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الهجمات، التي تكللت جميعها بالنجاح، استهدفت منشآت القيادة العسكرية الأوكرانية وقواعد جوية ومنشآت أخرى تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، موضحة أن هذه هي المرة الثالثة التي يُستخدم فيها هذا الصاروخ، القادر على حمل رؤوس نووية أو تقليدية، في أوكرانيا.