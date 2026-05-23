أنقاض الطلاب.. روسيا تعلن 10 قتلى و11 مفقوداً في هجوم أوكراني على مهجع تعليمي

أعلنت السلطات الروسية المعينة في جمهورية لوغانسك، اليوم (السبت)، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على سكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك إلى 10 أشخاص، فيما لا يزال البحث جارياً عن 11 مفقوداً تحت الأنقاض.

وقال رئيس الإدارة الروسية المعينة في لوغانسك ليونيد باسيشنيك إن فرق الإنقاذ تعمل منذ ليلة أمس على رفع الأنقاض من المبنى المكون من خمسة طوابق التابع لكلية ستاروبيلسك التابعة لجامعة لوغانسك التربوية، مشيراً إلى أن الحصيلة قد ترتفع أكثر مع استمرار العمليات.

وأوضح رئيس الإدارة الروسية المعينة في لوغانسك أن إجمالي المصابين بلغ 48 فيما البحث مستمر عن 11 طالباً.

وأسفرت الغارة الأوكرانية التي استهدفت الليلة الماضية مبنى تعليمياً وسكنياً للطلاب في مدينة ستاروبيلسك عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً.



ووقع الهجوم الليلة، حيث استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية المبنى السكني الذي كان يؤوي نحو 86 طالباً تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً، إضافة إلى أحد الموظفين، حيث أدى الانفجار إلى انهيار جزئي للمبنى حتى الطابق الثاني.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بارتكاب «جريمة إرهابية» متعمدة ضد مدنيين نائمين، ووصفها بأنها تؤكد «الطبيعة النازية الجديدة» لنظام كييف، وأمر قواته بوضع خيارات للرد العسكري. كما طالبت روسيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.



من جانبها، نفت أوكرانيا استهداف السكن الطلابي، وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الضربة كانت موجهة ضد مقر وحدة «روبيكون» الروسية المتخصصة في الطائرات المسيرة في المنطقة، معتبرة الرواية الروسية «تلاعباً» ومحاولة للتضليل.



وأعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الهجوم على منشأة تعليمية تضم أطفالاً ومراهقين، داعية إلى حماية المدنيين في سياق النزاع المستمر.



تأتي هذه الحادثة وسط تصعيد متبادل في استخدام الطائرات المسيرة من الجانبين، مع استمرار الاشتباكات في الجبهة الشرقية لأوكرانيا، خصوصاً في مناطق لوغانسك ودونيتسك.