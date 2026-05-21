أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أنه في ظل التوتر المتزايد في العالم والتهديدات الجديدة يجب أن يبقى الثالوث النووي الروسي ضمانة لسيادة دولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا.



وقال بوتين: «في ظل تصاعد التوتر عالمياً وظهور تهديدات ومخاطر جديدة، يجب أن يظل ثالوثنا النووي كما كان من قبل ضامناً موثوقاً لسيادة دولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا، بما يضمن حل قضايا الردع الإستراتيجي والحفاظ على التكافؤ النووي، وتوازن القوى على المستوى العالمي»، مضيفاً: «خلال المناورات النووية المشتركة، ستتدرب روسيا وبيلاروسيا على مجموعة واسعة من المهمات».



وأشار بوتين إلى اختبار صواريخ باليستية ومجنحة ضمن تدريبات نووية مع بيلاروسيا، مبيناً أن استخدام السلاح النووي ممكن كـ«ملاذ أخير».



وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن الرئيس الروسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تابعا المناورات النووية المشتركة التي تجريها قوات البلدين في بيلاروسيا عبر تقنية الاتصال المرئي.



وأكد الرئيس لوكاشينكو أن هذه المناورات الأولى من نوعها التي يحضرها ويتابعها رئيسا البلدين، وأنها لا تهدد أحداً، مبيناً أن البلدين يمتلكان هذا السلاح ومستعدان بكل الوسائل الممكنة للدفاع عن الوطن المشترك الممتد من مدينة بريست البيلاروسية غرباً إلى فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.



وعرضت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لمناورات القوات النووية التكتيكية في بيلاروسيا التي انطلقت في الـ18 من الشهر الجاري، تخللها تدريب طواقم مقاتلات «ميغ-31» على ضرب أهداف العدو المفترض بصواريخ «كينجال» المزودة برؤوس نووية.



وقالت الوزارة: اختبرنا صواريخ «تسيركون» الفرط صوتية خلال مناورات نووية.



وكانت القوات الروسية قد عرضت أمس مشاهد لتنفيذ الأطقم القتالية مناورات تحضيرية لاستلام ذخائر خاصة بمنظومة «إسكندر-إم»، وتجهيز المقاتلات والقاذفات الإستراتيجية، مبينة أن أكثر من 64 ألف فرد وأكثر من 7800 آلة عسكرية، بما فيها أكثر من 200 منصة صاروخية، وأكثر من 140 طائرة، و73 سفينة، و13 غواصة بينها 8 إستراتيجية، شاركت في المناورات.